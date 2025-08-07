9 شهداء من منتظري المساعدات شمال رفح ووسط قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد 9 مواطنين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، شمال مدينة رفح ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال قرب مراكز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضاف، أن 4 مواطنين آخرين استشهدوا عقب استهدافهم من قبل جيش الاحتلال وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 61,158 شهيدا و151,442 مصابا، بينهم 1,655، والإصابات إلى 11,800 من منتظري المساعدات، و193 شهيدا، من بينهم 96 طفلا نتيجة المجاعة وسوء التغذية.