عن احتلال غزة: تقديرات إسرائيلية أن معظم الأسرى سيقتلون بغزة

قالت صحيفة معاريف العبرية اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيعرض هذا المساء الثمن الذي قد تدفعه إسرائيل مقابل احتلال قطاع غزة.

وقدَرت صحيفة معاريف، أن معظم، إن لم يكن جميع الأسرى الأحياء، سيموتون خلال العملية العسكرية، والثمن الإضافي هو عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف قوات الجيش.

كما يُقدّر الجيش أن التقدم نحو احتلال كامل للمنطقة سيستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأقل، وأن عملية تطهير الأنفاق قد تستمر نحو عامين إضافيين.

وأفادت الصحيفة، أن التقديرات تشير إلى أن الخطط التي ستعرض هذا المساء على الكابينت ستدرس على الأرجح خلال عطلة نهاية الأسبوع -السبت-، وأن الحسم لن يتم إلا مع بداية الأسبوع المقبل مع العلم أن تحريك القوات نحو احتلال القطاع ليس أمرا فوريا.

وفي وقت سابق، لوحت حكومة نتنياهو بتنفيذ خطط عسكرية جديدة ضمن حرب الإبادة في قطاع غزة، قد تتضمن احتلال القطاع بأكمله أو احتلال مدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى أو تطويقهما وتنفيذ عمليات في مناطق يُعتقد بوجود أسرى إسرائيليين فيها، وفقا لما أوردته عدة تقارير إسرائيلية.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن خطة نتنياهو تواجه بمعارضة داخلية، وأكدت أن العلاقة بين القيادتين العسكرية والسياسية تشهد توترا كبيرا.