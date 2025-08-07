في ظل رفض التجنيد..جيش الاحتلال يستعين بكتيبة مقاتلين من عمر 50 وما فوق

فلسطين اليوم

كشفت قناة "i24" الإسرائيلية، أنّ شعبة التخطيط في "الجيش" الإسرائيلي صادقت أمس على إنشاء كتيبة "عتصمون" لمقاتلي المشاة في الاحتياط من الفئة العمرية الأكبر، من سن 50 حتى 55، وفي المناصب القيادية حتى أعمار أكبر.

وذكرت القناة أنّ "تشكيل الكتيبة بدأ مع بداية الحرب، وهي تتحوّل الآن إلى كتيبة عملياتية، وهدفها أن تكون قوة إضافية لمهام حماية الحدود بقدرة مشاة كاملة".

التقديرات تشير إلى أنّ عدد المقاتلين المحتملين في هذه الفئة العمرية قد يتجاوز 3,000 مقاتل، وهذه واحدة من الأسباب التي دفعت شخصيات عامّة عديدة، من بينها سياسيون، مثل عضو الكنيست ألموغ كوهن وآخرون، لدعم هذه الخطوة، وفقاً لـ "i24".

على صعيد آخر، يقول "جيش" الاحتلال إنّ "العمل التنظيمي لا يزال جارياً، وإنّ الإعلان الرسمي سيصدر لاحقاً" حسبما نقلت القناة المذكورة.

في السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أواخر الشهر الماضي، أن عدد الجنود الإسرائيليين المصابين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 تجاوز 18.500 جندي، من بينهم آلاف يعانون من أضرار نفسية حادّة، وسط تقديرات تشير إلى بلوغ عدد الجرحى 100 ألف بحلول عام 2028.