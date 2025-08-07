القناة 12 تكشف: "اسرائيل" أفشلت اتفاق الأسرى في اللحظات الأخيرة والوسطاء تفاجأوا من انسحابها

فلسطين اليوم

قالت القناة "12" العبرية اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، أن مسؤولين في الدول الوسيطة كشفوا صورة مختلفة لمزاعم حكومة بنيامين نتنياهو حول "فشل المفاوضات مع حماس".

ووفقاً للقناة 12، فإن المسؤولين يؤكدون أن الاتفاق كان قريباً جداً من التوقيع، أقرب بكثير مما توحي به بيانات الحكومة الإسرائيلية، وحماس لم تضع شروطا مستحيلة.

وأفادت أن الفجوات لم تكن من النوع الذي يبرّر انهيار المحادثات، ويشاركهم هذا التقدير أيضا جهات إسرائيلية.

وقال المسؤولون: "كنا أمام زخم إيجابي جداً توقف يوم الجمعة قبل 12 يوماً، المفاوضات لم تنهار بسبب فجوات جوهرية، بل بقرار من جانب "إسرائيل" بوقف المحادثات.

وحسب القناة 12 العبرية، ️فإن الدول الوسيطة تفاجأت بانسحاب إسرائيل من المفاوضات وعدم عودتها، وأن الخلافات، بما فيها خرائط الانسحاب والقضايا الإنسانية، كانت قابلة للحل.

وأفادت القناة 12العبرية، أنه حتى الآن، لا رد من حكومة نتنياهو على محاولات استئناف المفاوضات.

ويوضح ممثلو الوسطاء: لم تنهار المفاوضات بسبب ثغرات جوهرية، بل بسبب قرار إسرائيلي بوقفها. ويزعمون أنه من الممكن استئناف المفاوضات واستئناف التقدم، لكن حتى الآن، لا يوجد رد من تل أبيب.

ويُصرّ ممثلو الوسطاء على روايتهم: كان من الممكن التوصل إلى اتفاق، ولم يفت الأوان بعد - لو استُؤنف الحوار.