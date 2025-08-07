الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عودة الهذالين في يطا جنوب الخليل

فلسطين اليوم

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، جثمان الشهيد عودة محمد الهذالين في مدينة يطا جنوب مدينة الخليل، بالضفة المحتلة.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن جثمان الشهيد الهذالين سينقل إلى مسقط رأسه في قرية أم الخير بمسافر يطا، ليوارى الثرى بمقبرة القرية.

وكان الهذالين، البالغ من العمر 31 عاما، قد استشهد الإثنين الماضي، برصاص مستعمر خلال محاولة أهالي أم الخير التصدّي لجرافة دخلت أراضيهم الزراعية برفقة مستعمرين، ما أسفر عن إصابة مواطن آخر تم الاعتداء عليه بواسطة "شاكوش" الجرافة.

وكانت محكمة الاحتلال في القدس أفرجت الثلاثاء الماضي، عن المستعمر يانون ليفي، المتهم بقتل الناشط والمعلّم عودة الهذالين، وقررت تحويله للحبس المنزلي، رغم توثيق جريمة القتل بمقاطع مصوّرة، ورغم إدراج المستعمر القاتل ليفي سابقا على قوائم العقوبات في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لضلوعه في إرهاب المستعمرين.