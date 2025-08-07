الاحتلال يُفجر منزلاً في حي أبو كتيلة بالخليل

فلسطين اليوم

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، منزلا في حي أبو كتيلة بمدينة الخليل، بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير من الاليات والشاحنات العسكرية مدينة الخليل، وانتشرت في منطقة واد البصاص في حي أبو كتيلة، وأغلقت الطرق ومنعت تنقل المواطنين وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه منازل ومركبات المواطنين، وداهمت منزل عائلة الأسير عبد الرحيم الهيموني، وأخرجت من فيه، وأخلت عددا من المنازل المحيطة به.

وأضاف، أن الاحتلال فجر طابقين من المنزل المكون من أربع طوابق، بعد تفخيخه، ما ألحق أضرارا كبيرة في الأجزاء المتبقية منه، وجعلها غير آمنة للسكن.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت في أواخر شهر حزيران الماضي عائلة الأسير الهيموني بقرار هدم منزله.