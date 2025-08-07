هيومن رايتس ووتش: "إسرائيل" قصفت أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين

فلسطين اليوم

قالت مؤسسة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أن الاحتلال الإسرائيلي قصف أكثر من 500 مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 وقتل مئات المدنيين.

وأوضحت المؤسسة، أن الهجوم الإسرائيلي على المدارس في غزة غير قانوني بغض النظر عن التبرير.

وبينت، أن إسرائيل توجه ضربات مزدوجة للمدارس وتستهدف طواقم الإسعاف.

ولفتت إلى أن هجمات "إسرائيل" على المدارس في قطاع غزة عشوائية وتستخدم ذخائر أمريكية.

وتشن إسرائيل منذ أكتوبر 2023، حرباً شرسة على قطاع غزة، استهدف المواطنين كافة، من بينهم الأطفال وطلاب المدارس، حيث قالت وزارة التربية والتعليم العالي، إن 9241 طالبا استُشهدوا و15182 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

كما أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 9138، والذين أصيبوا إلى 14671، فيما استُشهد في الضفة 103 طالب وأصيب 505 آخرون، إضافة إلى اعتقال 357