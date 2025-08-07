الأغذية العالمي: نصف مليون شخص في قطاع غزة على شفا المجاعة

فلسطين اليوم

أكد برنامج الأغذية العالمي اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، أن نصف مليون شخص في قطاع غزة على شفا المجاعة.

وأوضح البرنامج، أن أكثر من 320 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لخطر سوء التغذية الحاد.

ولفت إلى أن ثلث سكان غزة على الأقل يقضون أياما بدون الحصول على طعام.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبشكل متكرر، حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية وأممية من ارتفاع حالات الإصابة بسوء التغذية في القطاع مع مواصلة إسرائيل تشديد إغلاقها للمعابر منذ مارس/ آذار الماضي، ما تسبب في تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".