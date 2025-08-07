حرب الإبادة والتجويع: ليلة دامية تخلف عشرات الشهداء والمفقودين

فلسطين اليوم

استشهد وأُصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، من جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، طالت منازل مدنيين وخيام نازحين.

وذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن 13 مواطنا استشخدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم الخميس

وقصفت طائرات الاحتلال خيمة للنازحين في موقع التل جنوب غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين على الأقل، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وفي غرب مخيم النصيرات، شنّت طائرات مروحية غارة على شقة سكنية في برج الصالحي قرب دوار أبو صرار، أسفرت عن استشهاد الشاب أنس عبد الرحمن الجمل وزوجته وطفلتيه، وإصابات.

كما اصيب عدة مواطنين من جراء قصف استهدف أرضاً تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد مواطنون بينهم الطفلة أميرة منصور (6 سنوات) ووالدتها، إثر قصف استهدف خيمة نازحين قرب مخيم الصمود في منطقة المواصي غرب خان يونس، حيث اندلعت النيران في عدد من الخيام عقب القصف.

وفي المنطقة ذاتها، استهدفت غارة أخرى للاحتلال خيمة للنازحين قرب صالة "دريم"، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، في حين شنّت الطائرات الحربية غارة على المعسكر الغربي في المدينة، مستهدفة منزلاً في حي القطاطوة، ما أسفر عن استشهاد أحمد ربحي أبو سحلول وزوجته وأبنائه.

وفي شمال القطاع، استهدفت غارة جوية إسرائيلية منزلاً يعود لعائلة زقوت قرب مسجد النور المحمدي في حي الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين.

كما طال قصف إسرائيلي منزلاً قرب مسجد السوسي في مخيم الشاطئ غرب غزة، وتسبب بارتقاء 4 شهداء بينهم طفل وإصابة عدد من المدنيين، فيما استهدفت الطائرات الحربية محيط مفرق الشجاعية شرقي مدينة غزة بعدة غارات.

بالتزامن، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها تجاه شاطئ بحر رفح جنوب قطاع غزة