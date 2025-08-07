طقس فلسطين: أجواء حارة

فلسطين اليوم

يتوقع الراصد الجوي أن تصرب البلاد موجة حر شديدة بدء من نهاية الأسبوع وتستمر الأسبوع المقبل، إذ يستمر الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، لتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بـ3 إلى 4 درجات مئوية.

ويكون الجو صيفيا حارا إلى شديد الحرارة في مختلف المناطق، بينما تبقى الأجواء ليلية لطيفة، خصوصا في المناطق الجبلية.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي الجمعة، توالي درجات الحرارة ارتفاعها، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، مع تأثر البلاد بموجة حارة متوسطة إلى قوية.

وتبقى الأجواء صيفية حارة إلى شديدة الحرارة نهارا، ولا سيما في الأغوار حيث تكسر الحرارة حاجز الأربعين مئوية. ومع حلول الليل، يعود الطقس المنعش واللطيف تدريجيا.

الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما في يوم السبت، يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة ويزداد تعمقها، وتزداد وطأة الحر ويكون الجو شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية.

وتبقى البلاد تحت تأثير موجة حارة تتراوح شدتها بين المتوسطة والعالية.

ويسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارا في معظم المناطق، بينما يكون لاهبًا في الأغوار، حيث تتجاوز درجات الحرارة حاجز 45 مئوية.

ومع حلول المساء والليل، تنكسر حدة الحرارة تدريجيا، ليسود طقس لطيف ومنعش، خاصة في المناطق الجبلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلاتها بفعل استمرار تأثير الموجة الحارة القوية.

وتبقى الأجواء شديدة الحرارة خلال النهار في مختلف المناطق، بما في ذلك الجبلية العالية والمتوسطة.

وتستمر الأجواء الحارقة في الأغوار مع درجات حرارة تتخطى 45 درجة مئوية. أما في ساعات المساء والليل، فيسود طقس لطيف وجميل خاصة في الجبال، مما يوفر بعض الراحة من وطأة النهار.