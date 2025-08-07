استشهاد طفلة نتيجة الجوع وسوء التغذية في بيت حانون

فلسطين اليوم

استُشهدت طفلة فلسطينية، مساء الأربعاء، جراء الجوع وسوء التغذية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الطفلة ألما جهاد ناصر، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل سريع، نتيجة النقص الحاد في الغذاء والرعاية الطبية.

وسجّلت مستشفيات قطاع غزة، 5 وفيات بسوء التغذية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لوزارة الصحة.

وحذّرت وزارة الصحة من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، مؤكدة أن المجاعة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان، في ظل استمرار حصار الاحتلال ومنع دخول الغذاء والدواء لأكثر من 140 يومًا.