جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على جنوب لبنان

فلسطين اليوم

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية عنيفة على عدة مناطق جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بوقوع إصابات جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات في جنوب البلاد.

وأوضحت الوكالة أن طيران الاحتلال استهدف المنطقة الواقعة بين بلدات "يحمر الشقيف" و"عدشيت القصير" و"دير سريان"، وأطلق عدداً من صواريخ جو-أرض.

كما أفادت بوقوع غارات إسرائيلية عنيفة على أطراف بلدة القنطرة.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية أن غارات استهدفت أيضاً أطراف بلدة زوطر الشرقية.