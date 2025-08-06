38 شهيدًا جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استشهد 38 شهيدًا جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء بينهم 17 من طالبي المساعدات.

وأفاد قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى حمد شمال قطاع غزة، باستقباله ثلاثة شهداء و84 مصابًا، جميعهم من منتظري المساعدات الإنسانية في المناطق الشمالية من القطاع.

واستشهد المواطن أحمد عبد الرازق العبادلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من منطقة موراج.

وانتُشلت جثامين 4 شهداء من منطقة نتساريم جنوبي مدينة غزة.

كما ارتقى شهداء وأصيب آخرون باستهداف الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة.

كذلك استُشهد الشاب علاء فتحي عثمان من المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة، بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب "محور موراج" خلال محاولته الحصول على المساعدات الإنسانية.

وأفاد مصدر طبي في المستشفى المعمداني بوصول شهيدين ومصابين من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمالي قطاع غزة.

كما وصل 13 شهيدًا إلى مستشفى المعمداني منذ صباح اليوم جراء قصف استهدف حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

واستشهد الشاب مهدي موسى سليمان السطري سكان مدينة رفح متأثراً بجراحه التي أُصيب بها قبل أيام.

وأفاد مستشفى حمد، بأن شهيدًا ارتقى وأصيب 18 مدنيًا نتيجة سقوط صناديق المساعدات في عملية إنزال جوي شمالي قطاع غزة.