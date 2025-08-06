سلوفينيا تحظر استيراد السلع المنتجة في مستوطنات الاحتلال

فلسطين اليوم

أصدرت حكومة سلوفينيا، اليوم الأربعاء، قرارا يحظر استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل"، كما وافقت على حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في غزة.

ووفق البيان المنشور على موقع الحكومة على الإنترنت: "حظرت الحكومة اليوم استيراد السلع الواردة من مناشئ في مستوطنات بالأراضي المحتلة، وكذلك الالتفاف على القيود المفروضة على هذه الواردات".

ولم يحدّد البيان ما إذا كان الحظر يشير إلى جميع السلع المنتجة في الأراضي المحتلة أو السلع الإسرائيلية فقط.

كما أصدرت الحكومة تعليمات للوزارات المختصة للنظر في حظر تصدير البضائع من سلوفينيا المخصصة لهذه المناطق التي تحتلها "إسرائيل".