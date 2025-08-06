القسام تستهدف جرافة عسكرية للاحتلال شرق غزة

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، استهدافها جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال بقذيفة من نوع "تاندوم"، في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأوضحت القسام في بيان مقتضب أن العملية جاءت ضمن سلسلة من الاستهدافات التي تنفذها ضد آليات الاحتلال المتوغلة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، مؤكدة أن عناصرها يواصلون التصدي الميداني للعدوان بكل الوسائل المتاحة.

وتأتي هذه العملية كرد للمقاومة الفلسطينية على جرائم الاحتلال ضمن معركة "طوفان الأقصى"، التي تشهد تصعيداً ميدانياً واسعاً منذ السابع من أكتوبر.