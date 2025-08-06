بلدية سبسطية تدين تحويل الاحتلال ثلث مساحة البلدة لموقع "إسرائيلي"

فلسطين اليوم

دانت بلدية سبسطية، اليوم الأربعاء، قرار سلطات الاحتلال تحويل ما يقارب 1775 دونمًا من أراضي البلدة إلى ما يسمى" موقعاً أثرياً إسرائيلياً".

وأكدت بلدية سبسطية أن هذا القرار خطوة خطيرة تستكمل تهويد البلدة وطمس هويتها الوطنية والثقافية، وهو قرار جائر ويشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنين في ملكيتهم لأراضيهم الزراعية والسكنية، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية التراث الثقافي.

وأشارت إلى أن الأراضي المستهدفة بهذا القرار تشكل الرئة الزراعية والاقتصادية لبلدة سبسطية، وتعتمد عليها عشرات العائلات في معيشتها، واستهدافها هو استهداف مباشر لمصدر رزقها ووجودها على الأرض.

وشدد بيان البلدية على الرفض القاطع لهذا القرار الذي يستهدف قلب سبسطية التاريخية، ويشكّل اعتداءً مباشرًا على حقوق أهالي البلدة، وعلى إرثها الحضاري الممتد لآلاف السنين.

وحذرت البلدية من التبعات الخطيرة للقرار، والتي تشمل منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وحرمانهم من الزراعة والبناء أو أي نشاط اقتصادي أو سياحي، ما يهدد بتجفيف مصادر رزقهم ودفعهم قسرًا نحو الهجرة والتهجير القسري.

ودعت المجتمع الدولي، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومؤسسات حماية التراث العالمية، إلى التدخل الفوري لوقف هذا الانتهاك الصارخ، ومساءلة دولة الاحتلال عن سياساتها الاستعمارية التي تستهدف الوجود الثقافي الفلسطيني.