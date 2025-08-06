حماس: قرار إبعاد المفتي عن المسجد الأقصى محاولة لفرض السيطرة عليه

فلسطين اليوم

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، إنّ قرار سلطات الاحتلال إبعاد مفتي القدس الشيخ محمد حسين عن المسجد الأقصى، هو إجراء احتلالي تعسفي.

وأضافت حركة حماس في بيان، أن هذا القرار يأتي في سياق محاولات الاحتلال فرض السيطرة على المسجد الأقصى، عبر التضييقات والانتهاكات المستمرة، واستهداف أئمة وخطباء المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد.

وطالبت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بضرورة التحرك العاجل ضد إجراءات الاحتلال التهويدية.

ودعت حماس لتوفير سبل الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض لحملة تهويد مسعورة من قبل حكومة الاحتلال والمستوطنين المتطرفين.

وقررت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، إبعاد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، عن المسجد الأقصى المبارك لـ 6 أشهر.