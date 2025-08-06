سرايا القدس تستهدف آليات الاحتلال بخانيونس

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، تمكن مقاتليها من تدمير دبابة للاحتلال كانت متوغلة في منطقة شارع المارس وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت السرايا في بيان مقتضب أن العملية نُفذت عبر تفجير عبوة برميلية من نوع "ثاقب"، مؤكدة إصابة الهدف بشكل مباشر.

وفي بيان آخر منفصل، أعلنت سرايا القدس قصفها بالاشتراك مع كتائب القسام محضن آليات للاحتلال بقذائف الهاون، وذلك في محيط موقع الحشاشين جنوب خانيونس.

وتأتي هذه العمليات كرد للمقاومة الفلسطينية على جرائم الاحتلال ضمن معركة "طوفان الأقصى"، التي تشهد تصعيداً ميدانياً واسعاً منذ السابع من أكتوبر.