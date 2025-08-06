ألمانيا: يجب وقف حرب غزة فوراً والوضع في القطاع كارثي

فلسطين اليوم

طالبت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، بوقف الحرب التي تشنها إسرائيلي على قطاع غزة فوراً.

وأكدت الحكومة الألمانية، في تصريح صحفي، أن الوضع في القطاع لا يزال حرجاً وغير مقبول.

وشددت على ضرورة وقف شامل لإطلاق النار، معربة عن رفضها أي خطوات إضافية نحو ضم الضفة الغربية المحتلة ساعية للحفاظ على فرصة تحقيق "حل الدولتين".

وأكدت رفضها لأي خطوات تعرقل إقامة دولة فلسطينية.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.