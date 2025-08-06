زيدان يقترب من العودة للتدريب.. ما وجهته المقبلة؟

فلسطين اليوم

في ظل الغموض المستمر حول مستقبله التدريبي، يبدو أن زين الدين زيدان يستعد للعودة إلى عالم التدريب، وهذه المرة من بوابة منتخب فرنسا.

زيدان، الذي حقق نجاحات كبيرة مع ريال مدريد، أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية ولقب الدوري الإسباني، غاب عن المشهد التدريبي منذ رحيله عن ريال مدريد في صيف 2021، بعد موسم خال من البطولات.

لكن وفقا لما نقله الصحفي جيلبرت بريسبوا عبر شبكة RMC Sport، فإن عودة زيدان باتت شبه محسومة، حيث قال:"ديدييه ديشان سيرحل في 2026، وزيدان سيكون خليفته. تم الاتفاق على كل شيء، والإعلان الرسمي مسألة وقت فقط".

وكان ديشان أعلن في وقت سابق من هذا العام أنه سيغادر منصبه بعد مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد 14 عاما قضاها على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي.

غياب زيدان الطويل عن التدريب بعد مغادرته لريال مدريد أثار تساؤلات كثيرة، وكان التفسير الأقرب دائماً أنه ينتظر تحقيق حلمه بتدريب المنتخب الفرنسي.

وفي تصريحات سابقة، تحدث زيدان عن إمكانية خلافة ديشان قائلا:"سيكون ذلك مصدر فخر كبير لي، لكن في الوقت الحالي هناك مدرب على رأس الفريق ويجب احترامه. وآمل أن تتاح لي الفرصة في الوقت المناسب".