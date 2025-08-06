لابيد لنتنياهو: "احتلال غزة" فكرة سيئة وسندفع ثمنها

فلسطين اليوم

كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، عن تفاصيل اجتماعه برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال لابيد بعد اجتماعه مع نتنياهو للحصول على "إحاطة أمنية": "قلت لنتنياهو إن "احتلال غزة" فكرة سيئة جدًا، لا ينبغي الإقدام على خطوة كهذه إلا بدعم غالبية الإسرائيليين وهم غير مهتمون بهذه الحرب، سندفع ثمناً باهظاً جداً بسببها.

وذكرت تقارير "إسرائيلية" أن خطة محتملة لاحتلال غزة يعمل عليها نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- تواجه بمعارضة داخلية، وأكدت أن العلاقة بين القيادتين العسكرية والسياسية تشهد توتراً كبيراً.

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.