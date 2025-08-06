خبير بإدارة المفاوضات يُحذر: "إسرائيل" قد تفوت فرصة سانحة أمام حماس

فلسطين اليوم

على خلفية المأزق في المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين واستمرار القتال في قطاع غزة، حذر الدكتور أفنر ساعر، الخبير في إدارة المفاوضات والمحاضر في الكلية الأكاديمية للجليل الغربي، من أن "إسرائيل" تواجه قرارًا استراتيجيًا دراماتيكيًا.

وفي مقابلة مع صحيفة “معاريف” العبرية، دعا صانعي القرار إلى الاختيار بوضوح بين هدفين متعارضين – إطلاق سراح الرهائن أو الاستمرار في تدمير حماس – وزعم أن محاولة الرقص على الحبلين لا تؤدي إلا إلى تعميق الفشل.

وقال: "إن المأزق الذي وصلت إليه دولة إسرائيل في المفاوضات مع منظمة حماس يتطلب اتخاذ قرار استراتيجي حاد وواضح لا هوادة فيه”، هكذا بدأ ساعر. “لا يمكن التمسك بطرفي النقيض: إطلاق سراح الرهائن – وهو هدف أخلاقي وعام ووطني من الدرجة الأولى – والقضاء على حماس تمامًا مع تدمير قطاع غزة. هذان هدفان متعارضان في جوهرهما، ومحاولة تحقيقهما في وقت واحد تؤدي إلى فقدان الاتجاه وإهدار الموارد وتعميق الفشل الاستراتيجي".

وفقًا لساعر، تمتلك حماس أقوى ورقة رابحة في يدها – الرهائن. هذا، على حد قوله، أصل استراتيجي يمنح المنظمة ميزة هائلة في المفاوضات. “الرهائن المحتجزون في غزة – في ظروف قاسية وغير إنسانية – هم المصدر الرئيسي لقوة حماس. على حد تعبيره.

هذا أصل استراتيجي من الدرجة الأولى يسمح للمنظمة بإدارة المفاوضات من موقع قوة، وانتزاع المكاسب، وشل العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتضخيم الانتقادات العالمية للسياسة الإسرائيلية، وتعميق الانقسامات الاجتماعية داخل "إسرائيل".

طالما بقي هذا الأصل في يدها – فإن لدى حماس نفوذ ضغط فعال يساعدها على كسب الوقت وإملاء جدول الأعمال وتعزيز مكانتها، حتى أمام الجمهور الفلسطيني”.

وأشار ساعر إلى مفارقة أخرى: كلما خشيت حماس من عملية إسرائيلية مستقبلية ستأتي بعد صفقة – كلما تشددت مواقفها وزادت مطالبها.

إن حقيقة أن حماس مقتنعة بأنه حتى بعد اتفاق مستقبلي، قد تعود "إسرائيل" إلى استخدام القوة بهدف “إنهاء المهمة”، تزيد من تخوفها من التوصل إلى اتفاق وتدفعها إلى التشدد في مواقفها. إنها تتصرف ببرود وهدفية، مدركة أن الوقت يلعب لصالحها. هكذا يُفسر سبب ارتفاع مطالبها كلما تقدمت المناقشات – ولماذا تتضاءل فرصة تحقيق انفراجة. على الرغم من الجمود، أكد ساعر أن لدى الطرفين مصلحة حقيقية في مواصلة المفاوضات – لكنه حذر من أن الوقت يعمل ضد "تل أبيب".

وأضاف: "لا تزال هناك نقطة انطلاق استراتيجية ذات صلة: لدى الطرفين مصلحة جوهرية في استمرار المفاوضات. إسرائيل مهتمة بإعادة الرهائن، وحماس من جانبها تسعى إلى وقف القتال وإطلاق سراح الأسرى وضمان بقائها في السلطة. ولكن في المرحلة الحالية، الانتظار يخدم حماس أكثر من إسرائيل”. دعا ساعر إلى اتخاذ قرار استراتيجي ورسم مسار جديد، إذا كانت إسرائيل تضع بالفعل إطلاق سراح الرهائن كهدف أسمى".

وتابع: "إذا اختارت إسرائيل أن تجعل إطلاق سراح الرهائن هدفها المركزي – وليس مجرد واحد من بين أهداف عديدة – فعليها تغيير الاتجاه وتركيز المفاوضات على وقف إطلاق النار وتسوية شاملة. ستشمل هذه التسوية أيضًا بناء بدائل حكم لحركة حماس داخل القطاع”. وإلى جانب ذلك، طلب توضيح موقفه بشأن وضع حماس – وتفكيك الوهم بأن الحركة قد هزمت".

وأشار إلى أن مثل هذه الخطوة تتطلب اعترافًا واقعيًا: حماس، على الرغم من الضربات التي تلقتها، لم تهزم بعد. وهي تواصل العمل بشكل مركز ومنهجي ومتطور، بهدف تشكيل سردية لإنجاز فلسطيني في مواجهة إسرائيل – سردية تتعزز على الساحة الدولية والإقليمية".

وأكمل قوله: "تسعى حماس إلى ترك إرث من الصمود والثبات وتعزيز الأهداف الوطنية الفلسطينية – وللأسف، فقد نجحت في ذلك بالفعل في بعض النواحي. إنجازاتها ليست عسكرية فحسب – بل هي إنجازات وعيانية وسياسية، مع الحفاظ على السيطرة الواعية على الخطاب الداخلي والدولي".

ووفقًا له، لم تعد "إسرائيل" قادرة على تحمل التمسك باستراتيجية انهارت بالفعل. “الاستراتيجية الإسرائيلية التي استندت إلى رفض الدخول في مسار سياسي وإنهاء الجولة بشكل استباقي، انهارت بالفعل. إسرائيل مطالبة الآن بالاعتراف بالخسائر – من حيث الأرواح البشرية، والدعم الدولي، والتماسك الاجتماعي، والضرر الاقتصادي – وباختيار واضح بين طريقين".

وفي كلماته الأخيرة في المقابلة، طرح الدكتور ساعر الخيارين المطروحين أمام الحكومة: “أولاً، مسار سياسي يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن وإنهاء القتال، حتى لو كان ذلك على حساب التخلي عن ‘صورة نصر’ فورية لإسرائيل. الطريق الثاني هو استمرار القتال مع إدراك الثمن الإنساني والاجتماعي والسياسي، وفهم أن دولة إسرائيل قد تفوت فرصة إنقاذ حياة الرهائن، سواء في الحرب أو في محاولات الإنقاذ”. “كما ذكرت، أمام دولة إسرائيل خياران".