بالأسماء.. الاحتلال يعتقل 14 صياداً فلسطينياً من بحر دير البلح

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، عدداً من الصيادين الفلسطينيين من بحر مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن زوارق الاحتلال اعتقلت 14 صياداً فلسطينياً أثناء عملهم في بحر دير البلح، واقتادتهم إلى أماكن مجهولة.

1- محمد برهم محمد القرعان

2- وسام برهم محمد القرعان

3- بدر برهم محمد القرعان

4- سمير برهم محمد القرعان

5- ابراهيم برهم محمد القرعان

6- مصطفى برهم محمد القرعان

7- اسماعيل ناهض عياش

8- بلال نضال عياش

9- يحيى هشام عياش

10- رائد فياض

11- علاء يحي التلباني

12- سعيد يحي التلباني

13- محمد يحي التلباني

14- معين رمضان التلباني.