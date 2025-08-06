وفاة حكم كرة قدم أثناء اختبارات اللياقة البدنية

فلسطين اليوم

توفي الحكم الدولي السابق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تشان دينه ثينه عن عمر ناهز 43 عاما، أثناء خضوعه اختبارا للتحمل البدني.

وذكر الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم على موقعه الرسمي أنه خلال أداء الاختبار، الذي تطلب منه قطع مسافة 4 آلاف متر، فقد الحكم وعيه عند اللفة السابعة.

وتدخل الفريق الطبي في الحال لتقديم الإسعافات الأولية، ثم تم نقله إلى المستشفى، حيث فارق الحياة هناك.

ولم يعرف السبب الدقيق للوفاة حتى الآن.

يُذكر أن تشان دينه ثينه حصل على شارة التحكيم الدولية من الفيفا عام 2019.

وتعد اختبارات الحكام جزءا من استعدادات الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم قبل بداية الموسم، ولا يسمح إلا للحكام الذين يجتازون الاختبارات البدنية والمهنية وفقا للوائح "فيفا" بالعمل خلال الموسم.

وفي واقعة مشابهة، توفي الحكم أرثور إكسانوف يوم 25 أبريل الماضي خلال إحدى المباريات في إقليم كراسنويارسك الروسي، حيث سقط على أرضية الملعب بعد أن فقد وعيه، وكان يبلغ من العمر 45 عاما.