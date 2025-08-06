138 شهيداً و771 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة منذ أمس

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، عن وصول 138 شهيداً منهم "3 انتشال"، و771 إصابة، إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61,158 شهيدًا 151,442 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 9,654 شهيدًا و39,401 إصابة.

كما بلغ وفق وزارة الصحة، عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 87 شهيدًا و 570 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,655 شهيدًا وأكثر من 11,800 إصابة.

كما أعلنت الصحة عن تسجيل مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدًا، من بينهم 96 طفلًا.

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة