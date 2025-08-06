80 ألف جندي "إسرائيلي" يتلقون العلاج حالياً بسبب حرب غزة

فلسطين اليوم

أعلن قسم إعادة التأهيل بوزارة جيش الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الاربعاء 6 أغسطس 2025، أن 80 ألف جندي إسرائيلي يتلقون العلاج حالياً جراء الحرب الدائرة في مدينة غزة، من بينهم 26 ألفاً يعانون من اضطرابات نفسية حادة نتيجة الصدمات والمعارك.

منذ مطلع عام 2025 تم تسجيل 16 حالة انتحار، وفق رئيس قسم القوى البشرية بالجيش أمير فادماني.

وزارة الحرب "الاسرائيلية" وصفت الوضع بـ"تحدٍ وطني كبير" في ظل تصاعد حالات الانتحار بين الجنود. على حد وصفها.

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب "إسرائيل" بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 211 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.