550 شهيداً خلال 5 أيام ..مدير مجمع الشفاء: مواد التخدير ستنفد من القطاع خلال 48 ساعة

فلسطين اليوم

قال د. محمد ابو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 ، ان مواد التخدير ستنفد من القطاع خلال 48 ساعة ، وان الضغط على مستشفيات القطاع كبير جدا.

وبين أبو سلمية ان المشافي تفقد المصابين بسبب عدم قدرة المستشفيات على الاستيعاب وعدم توفر غرف عمليات كافية

وأشار الى ان نسبة الإشغال في المستشفيات تتجاوز 300% ، ولا مخزون كافي من وحدات الدم لدينا ، مبيناً ان كثير من الإصابات التي تصلنا تتركز في الأجزاء العلوية من الجسم

وأوضح ان 550 شهيدا في القطاع وآلاف الجرحى خلال 5 أيام