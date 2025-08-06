للمرة الثانية: شاحنات المساعدات الاردنية ممنوعة من دخول غزة بقرار المستوطنين

فلسطين اليوم

قالت الحكومة الأردنية إن المستوطنين اعترضوا طريق قافلة شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة للمرة الثانية خلال أيام قليلة، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع هذه الاضطرابات.

وصرح متحدث باسم الحكومة الأردنية لرويترز بأن "القافلة، المؤلفة من 30 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، تأخرت في انتهاك للاتفاقيات الموقعة. ويتطلب الأمر تدخلاً إسرائيلياً جدياً".