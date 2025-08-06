استشهاد لاعب المنتخب الفلسطيني السابق سليمان العبيد يرفع شهداء الرياضة لـ660

فلسطين اليوم

استشهد اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، لاعب منتخبنا الوطني السابق سليمان العبيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع، عن استشهاد العبيد (41 عاما) أثناء انتظاره للحصول على مساعدات.

والكابتن سليمان العبيد بالتأكيد لن يكون اللاعب أو الرياضي الأخير الذي يسقط جراء تواصل جرائم الاحتلال ومجازه اليومية ضد المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من 22 شهرا وسط صمت دولي مريب.

وكان قد استشهد تسعة وثلاثون من الرياضيين والكشافة والشباب ارتقوا خلال الشهر الماضي وحده، ليبلغ عدد الشهداء من أبناء الحركة الرياضية والشبابية والكشفية أكثر من 656 شهيدا منذ بدء الإبادة الجماعية.

وسبق للشهيد العبيد الذي بدأ مسيرته في ناديه الأم نادي خدمات الشاطئ، كما لعب مع نادي الأمعري في دوري الضفة الغربية الممتاز. سجل أول أهدافه الدولية مع منتخب فلسطين ضد اليمن خلال بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم 2010، كما مثل المنتخب خلال تصفيات كأس التحدي الآسيوي 2012 وتصفيات كأس العالم 2014.