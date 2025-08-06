بالأسماء.. حملة اعتقالات في الضفة طالت أكثر من 40 مواطناً واعتقال 6 صيادين أشقاء من غزة

فلسطين اليوم

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت أكثر من 40 مواطنًا في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، وتركزت في الخليل، نابلس، بيت لحم، رام الله، طولكرم، جنين، وسلفيت، إضافة إلى اعتقال 6 صيادين أشقاء في بحر غزة واعتقال شاب من القطاع أثناء تواجده في بيت لحم.

وشملت الحملة اعتقال الصحفية فرح أبو عياش من بيت أمر شمال الخليل، وطلبة من جامعة بيرزيت، إضافة إلى اعتقال ثلاث سيدات في مدينة دورا جنوب الخليل، إلى جانب اقتحامات عنيفة في مخيم الأمعري غرب البيرة أسفرت عن إصابات بالرصاص الحي واعتقال ثلاثة شبان.

قائمة المعتقلين:

1. الصياد وسام برهم القرعان – غزة

2. الصياد محمد برهم القرعان – غزة

3. الصياد بدر برهم القرعان – غزة

4. مصطفى برهم القرعان – غزة

5. سمير برهم القرعان – غزة

6. إبراهيم برهم القرعان – غزة

7. علاء ناصر هشام البنا (اعتُقل من بيت لحم) – غزة

8. فرح أبو عياش – صحفية – بيت أمر – الخليل

9. أكرم الفسفوس (دمحان) – دورا – الخليل

10. رأفت أبو سباع – دورا – الخليل

11. سائد النمورة – دورا – الخليل

12. عبدو منجد قزاز – دورا – الخليل

13. نديم فقوسة – دورا – الخليل

14. حسن الحزين الدراويش – دورا – الخليل

15. حارث محمد العرب الشرحة – دورا – الخليل

16. أمير محمد كامل نصار – دورا – الخليل

17. عماد أبو حسنة – دورا – الخليل

18. أم عماد أبو حسنة – دورا – الخليل

19. أم عزمي الدرابيع – دورا – الخليل

20. يونس محمد مطلق – بيت أمر – الخليل

21. محمد رامي صلاح – الخضر – بيت لحم

22. بهاء محمود صبح – الخضر – بيت لحم

23. محمود يوسف موسى – الخضر – بيت لحم

24. حذيفة جعفر موسى – الخضر – بيت لحم

25. معتصم غازي قنيص – بيت جالا – بيت لحم

26. يزن حبوب – مخيم الأمعري (طالب جامعة بيرزيت) – رام الله

27. عمور أبو عطية – مخيم الأمعري – رام الله

28. أسامة عبد المحسن – مخيم الأمعري – رام الله

29. آدم إياد حامد – سلواد – رام الله

30. محمود ماهر حامد – سلواد – رام الله

31. حسن تيسير حماد – سلواد – رام الله

32. قصي فؤاد حنون – المزرعة الغربية – رام الله

33. فارس المبروك – مخيم العين – نابلس

34. بسام المسيمي – مخيم العين – نابلس

35. فتحي الخطيب – مخيم العين – نابلس

36. محمد شرقاوي – منطقة المعاجين – نابلس

37. كريم حسن قاطوني – مخيم العين – نابلس

38. علي ناصر قاطوني – مخيم العين – نابلس

39. عمر فتحي الأغبر – أسير محرر – نابلس

40. صهيب جرار – برقين – جنين

41. مهدي محمود مهنا – دير الغصون – طولكرم

42. ربيع محمد أبو ربيعة – ضاحية شويكة – طولكرم

43. حسن الشاعر – فرخة – سلفيت