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الصليب الأحمر : فرص إنقاذ الأرواح في غزة تتضاءل يومًا بعد يوم
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الاربعاء 6 أغسطس 2025 ، ان فرص إنقاذ الأرواح في غزة تتضاءل يومًا بعد يوم.
ودعت للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق ، مبديةً استعداده لتوسيع إيصال المساعدات المنقذة للأرواح بأمان لكافة المدنيين في القطاع.
وشددت على ضرورة تمكين المدنيين من الحصول على الغذاء الفوري والمستدام مع تفاقم النقص الحاد ، مطالبةً التحرك العاجل ضروري لإنقاذ الأرواح في غزة.