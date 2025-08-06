الصليب الأحمر : فرص إنقاذ الأرواح في غزة تتضاءل يومًا بعد يوم

فلسطين اليوم

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الاربعاء 6 أغسطس 2025 ، ان فرص إنقاذ الأرواح في غزة تتضاءل يومًا بعد يوم.

ودعت للسماح بتدفق المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق ، مبديةً استعداده لتوسيع إيصال المساعدات المنقذة للأرواح بأمان لكافة المدنيين في القطاع.

وشددت على ضرورة تمكين المدنيين من الحصول على الغذاء الفوري والمستدام مع تفاقم النقص الحاد ، مطالبةً التحرك العاجل ضروري لإنقاذ الأرواح في غزة.