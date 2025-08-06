ماذا علق ترامب بشأن نية نتنياهو احتلال قطاع غزة بالكامل؟

فلسطين اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن "احتلال قطاع غزة بأكمله أمر متروك لإسرائيل"، مبديا عدم قلقه بشأن التقارير عن خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحث على "غزو" كامل للقطاع، حتى مع تأكيده رغبته في إدخال المزيد من المساعدات ، على حد زعمه.

وأضاف ترامب ردًا على سؤال من قبل الصحفيين حول دعمه لـ"احتلال إسرائيل لغزة": "لا أعرف ما هو المقترح، أعلم أننا موجودون هناك الآن لإطعام الناس "على حد زعمه.

ويعتزم نتنياهو الدعوة إلى اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لدعم "غزو" كامل للقطاع، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية وصفها مصدر مطلع بأنها "دقيقة".