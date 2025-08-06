الاحتلال يصدر أوامر إخلاء جديدة للمناطق الغربية من حي الزيتون

الساعة 09:12 ص|06 أغسطس 2025
تحذير لمنطقة الزيتون
تحذير لمنطقة الزيتون

فلسطين اليوم

أصدر جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 ، أوامر إخلاء جديدة لسكان حي الزيتون في مدينة غزة، دعا فيه السكان إلى إخلاء عدد من "البلوكات" السكنية المحددة فورا، والتوجه جنوبا نحو منطقة المواصي، مع استمرار العمليات العسكرية في المنطقة.

تحذير لمنطقة الزيتون
 

وشمل التحذير تحديدا البلوكات التالية: 613، 624، 625، 628، 629، 630، 631، 641، و695، حيث أشار المتحدث إلى أن "من لم يخل هذه المناطق أو عاد إليها، يعرض نفسه للخطر"، على حد تعبيره.

وأضاف: "كما تم تحذيركم سابقا، يواصل الجيش تعميق عملياته غربا"، في إشارة إلى توسيع نطاق الاجتياح البري والقصف في المنطقة الغربية من حي الزيتون.

 

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