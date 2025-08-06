أسماء 20 شهيداً جراء المجزرة المروعة بـ "كوسوفيم" وسط القطاع

الساعة 09:08 ص|06 أغسطس 2025
شهداء أطفال
شهداء أطفال

فلسطين اليوم

أسماء شهداء أحداث كوسوفيم وسط القطاع والتي أدت الي مقتل 20 مواطناً وعشرات الإصابات

1. محمد عبد الرحمن زيدان الحواجري – 31 – دير البلح

2. سعد محمد عبد العزيز أبو الروس – 24 – المغازي

3. وليد حماد حمدان أبو حجاج – 40 – القرارة

4. أحمد عيد حلمي السوسي – 38 – غزة

5. أحمد رائد جمال أبو سلامة – 18 – دير البلح

6. محمد خميس عبد القادر العدسي – 36 – دير البلح

7. رمضان يوسف سليمان أبو غولة – 28 – المغازي

8. حسن يوسف محمد عياش – 40

9. يوسف محمود محمد الحيلة – 45

10. محمد نبهان صالح مصلح – 43 – المغازي

11. عادل محمد عبد السلام الداعور – 58

12. أحمد محمود محمد أبو عمرة – 50

13. جواد محمد إبراهيم شلط – 42

14. محمد إبراهيم أحمد محمود (أبو معتق) – 35 – القرية البدوية/الزوايدة

15. حمدي نضال حمدي العجلة – 17

16. جهاد محمد جدوع أبو عواد – 43

17. جواد حمد شلط – 23 – النصيرات

18. أحمد عبد السوسي – 35 – غزة

19. محمد خميس البحيصي – 36 – دير البلح

20. محمد نبيل أبو مغصيب – 28 – دير البلح

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مجزرة مروعة في كوسوفيم