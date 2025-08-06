الاحتلال يشرع بعمليات هدم قرب مخيم الجلزون وهدم بناية شرق بيت لحم

فلسطين اليوم

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، بعمليات هدم قرب مخيم الجلزون شمال رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية الزراعة، قرب المخيم برفقة جرافات تمهيدا لتنفيذ عملية هدم.

ومن جهة اخرى شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاربعاء ، بهدم بناية في منطقة قبر حلوة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة قبر حلوة وشرعت بهدم بناية مكونة من خمسة طوابق، وتقع في المنطقة بين بلدة دار صلاح وقرية الشواورة شرقا، تعود للمواطن زياد عدوي، بحجة عدم الترخيص.

ونفذت سلطات الاحتلال خلال تموز الماضي 75 عملية هدم طالت 122 منشأة، بينها 60 منزلاً مأهولاً، و11 غير مأهولة، و22 منشأة زراعية، و26 مصدر رزق وغيرها، كما سلمت 33 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية.