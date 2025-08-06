جيش الاحتلال: احتلال القطاع سيؤدي إلى مقتل عشرات الجنود

فلسطين اليوم

الاحتلال: احتلال القطاع سيؤدي إلى مقتل عشرات الجنود

أكدت مصادر في جيش الاحتلال اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025أن أي عملية عسكرية واسعة النطاق لاحتلال قطاع غزة ان ستُسفر عن خسائر فادحة في الأرواح، تتمثل في عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجنود.

و أُثيرت مخاوف من أن تؤدي هذه العملية واسعة النطاق إلى تعرض الاسرى للأذى على يد خاطفيهم، أو عن من قبل القوات المتوغلة كما ورد صباح اليوم الأربعاء على قناة كان 11.

ومن المقرر أن يعرض رئيس الأركان إيال زامير على مجلس الوزراء توصيات الجيش وتداعياتها الاستراتيجية، بالإضافة إلى تحفظاته على أي تحرك لاحتلال غزة.

يُذكر أنه دار نقاش حاد الليلة الماضية بين رئيس الأركان ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن خطورة احتلال القطاع .

كما تناولت المناقشات إمكانية إقامة حكومة عسكرية إسرائيلية في المنطقة، والعواقب التي قد تترتب على ذلك.