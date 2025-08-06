مستوطنون يتظاهرون في تل أبيب ضد توسيع الحرب واحتلال غزة

فلسطين اليوم

تظاهر مئات المستوطنين، مساء الثلاثاء، في تل أبيب وأغلقوا طرقا للمطالبة بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وإبرام صفقة تبادل وإعادة أسرى الاحتلال.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، بأن شرطة الاحتلال أعادت فتح شارع أيالون الجنوبي في تل أبيب أمام حركة المرور، بعد أكثر من ساعة من إغلاقه جراء احتجاجات نظمها متظاهرون طالبوا الحكومة بالإسراع في إعادة الأسرى في غزة.

وأشعل المتظاهرون الإطارات وسط الطريق، قبل أن تقدم شرطة الاحتلال على فض الاحتجاجات بذريعة عدم الحصول على تصريح قانوني، وفف الصحيفة.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان، إن المتظاهرين "أشعلوا النيران وواجهوا عناصر الشرطة، مما عرَّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر نتيجة دخولهم إلى الطريق أثناء حركة السيارات".

وأضافت أنها اعتقلت 16 متظاهرا بعد استخدامها وسائل تفريق الاحتجاجات ضدهم، مشيرة إلى أنه جرى إعادة فتح مسالك "أيالون" أمام حركة السير.