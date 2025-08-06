إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال رام الله والخليل

فلسطين اليوم

أصيب 3 مواطنين برصاص جيش الاحتلال، واعتقل آخرون، فجر اليوم الأربعاء، عقب اقتحامه رام الله والخليل، في الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر بإصابة طفل عمره 9سنوات بالرصاص الحي في الظهر، وشابين بالرصاص الحي في الفخذ بعد اقتحام مخيم الامعري برام الله.

كما اقتحمت قوات خاصة المخيم قبل مداهمة آليات الاحتلال، واعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت يزن حبوب.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية فرح أبو عياش من بلدة بيت أمر شمال المدينة.

ويشن جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 حملة اعتقالات واسعة وغير مسبوقة طالت أكثر من 18000 فلسطيني من الضفة والقدس المحتلتين، بحسب هيئات جمعيات الأسرى.