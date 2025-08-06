الاحتلال يجبر فلسطينيا على هدم منزله في بلدة صورباهر

فلسطين اليوم

أجبرت سلطات الاحتلال، مساء الثلاثاء، مواطنا على هدم منزله ذاتيا في بلدة صورباهر جنوب القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن جمال أمجد جمال عميرة من بلدة صورباهر على هدم منزله، بحجة البناء دون ترخيص.

وتجبر سلطات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بذريعة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

وتمتنع بلدية الاحتلال في القدس عن منح الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، في إجراء يتنافى مع القوانين الدولية والشرائع الإنسانية التي تكفل الحق في السكن، في إطار ممارسات الاحتلال الممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرا من مدينة القدس، مقابل توسيع المستوطنات في المدينة ومحيطها.