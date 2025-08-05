شهيد باستهداف إسرائيلي في بلدة بريتال اللبنانية

فلسطين اليوم

استشهد مواطن لبناني، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق بعلبك بريتال شمال سهل البقاع شرق لبنان.

وأفادت وزارة الصحة العامة في بيان، أن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة بريتال أدت إلى ارتقاء شهيد.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن مسيّرة معادية استهدفت سيارة مدنية بثلاثة صواريخ، على طريق بلدة بريتال جنوب شرق بعلبك.

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية 2025 وعرضها على المجلس قبل نهاية الشهر الحالي.