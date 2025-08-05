القسام تستهدف ناقلة جند شرق خانيونس وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح

فلسطين اليوم

أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، استهداف ناقلة جند للاحتلال بعبوة برميلية شديدة الانفجار وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت "القسام" عبر حسابها في "تيليجرام": "استهدفنا ناقلة جند صهيونية بعبوة برميلية شديدة الانفجار وأوقعنا طاقمها بين قتيل وجريح في منطقة الزنة شمال شرق مدينة خانيونس".

وأكدت كتائب القسام أن مجاهديها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل نحو 50 من جنوده وإصابة المئات منذ استئناف العدوان على القطاع في 18 مارس/ آذار الماضي.

وتواصل فصائل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة ضمن معركة طوفان الأقصى ردا على جرائمه ومجازره المتواصلة بقطاع غزة.