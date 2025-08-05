الإغاثة الطبية بغزة: المجوعون يتوفون لشح الإمكانيات

فلسطين اليوم

أكد مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن المجوعون يتوفون باستمرار لعدم وجود إمكانية لإنقاذهم، مشيراً إلى أن أعداد كبيرة من الأطفال والنساء وكبار السن يواجهون خطر الموت.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن ما يدخل إلى القطاع من لوازم طبية لا يكفي لسد الحد الأدنى من الحاجات.

وقال " إن المصابين الذين يصلون إلى المستشفيات يتوفون لعدم وجود إمكانيات لإسعافهم".

وأشار إلى أن الطواقم تعاني من نقص كبير في الكوادر وفي المستلزمات الطبية على حد سواء.

وأضاف أن الطواقم أُنهكت نتيجة الاستهداف المستمر من قبل الاحتلال ونقص الإمكانيات.