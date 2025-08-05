لازاريني: الجوع بات القاتل الجديد في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، أن الجوع بات القاتل الجديد في قطاع غزة.

وشدد لازاريني في منشور على منصة إكس، على أنه حان الوقت لتقديم المساعدات بشكل آمن ودون عوائق.

وقال لازاريني "بعد 5 أشهر من المحاولات المستمرة لاستبدال الاستجابة المنسقة للأمم المتحدة بأربع نقاط توزيع عسكرية إسرائيلية، أصبح الجوع أحدث قاتل في غزة".

وأشار المفوض الأممي إلى أن "مراكز التوزيع المجتمعية، بدعم من الشركاء، كانت توفر الغذاء والمساعدات لنحو مليوني شخص قبل انتشار المجاعة في القطاع".

وشدد لازاريني على أنه "حان الوقت لتقديم المساعدات بشكل آمن، وبدون عوائق، وبكرامة"، مؤكدا على ضرورة السماح للأمم المتحدة وشركائها للقيام بعملهم.