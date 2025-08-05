57 شهيدا من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال في قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد أكثر من 57 مواطنا بنيران جيش الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أثناء توجههم للحصول على المساعدات في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بوصول 57 شهيدا وعشرات المصابين من طالبي المساعدات في شمال وجنوب القطاع.

وبحسب مصادر محلية، وصل 25 شهيدًا وأكثر من 50 إصابة منذ صباح اليوم إلى مستشفى الشفاء بغزة من طالبي المساعدات في منطقة "زكيم" شمال غربي قطاع غزة.

وعُرف من الشهداء : بلال عبد الله محمد عبيد، أحمد رفيق محمد جراد، محمود جلال عبد الرؤوف عبد الهادي، بلال محمد علي الأدهم، براء ميسرة سليم زويد، مصعب عبد الباسط عودة الحو، محمد سميح عرفة معروف، عبد الرحمن محمد رمضان السكران، عمر يوسف زعرب، أسامة سمير العوضي، يونس عمر محمد الغول، عمر يوسف زعرب، علي محمد وجيه دواس، محمود جلال الكفارنة، محمد شادي الكفارنة.

بدوره، أعلن مجمع ناصر الطبي بخانيونس وصول 30 شهيدا من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال قرب محور "موراغ" ومراكز توزيع المساعدات شمالي رفح.