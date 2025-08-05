الشيخ قاسم: إسرائيل انقلبت على الاتفاق ولن نقبل تجريد لبنان من قوته

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، أنّ أميركا أرادت في ورقتها تجريد لبنان من قدرته العسكرية المتمثّلة بالمقاومة ومنع الجيش من الحصول على سلاح يؤثّر على "إسرائيل"، مشددا على أنّ "لا أحد يستطيع حرمان لبنان من قوته".

وصرح الشيخ قاسم اليوم الثلاثاء خلال الاحتفال التكريمي للواء (الايراني) الشهيد محمد سعيد إيزدي "الحاج رمضان"، صرح بأنّ "الحاج رمضان" هو شهيد فلسطين الإيراني وأفنى عمره في خدمة فلسطين"، مشيرًا إلى أنّ ""الحاج رمضان" كان قائدًا في موقعٍ حسّاس عن عمر 19 سنة".

وكشف عن، أنّ "الحاج رمضان" قال "إنّ طوفان الأقصى معجزة لم تحقّقها أيّ قوة مقاومة، وإنّ الأقصى والقدس يرفعان من يخدمها"؛ كما نوه الى أنّ "الحاج رمضان قدِم إلى لبنان بعد يومين على شهادة السيد نصر الله ليضع نفسه بتصرُّف حزب الله".

وأكد الشيخ نعيم، أن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه وتجريد لبنان من قوته يتم تنفيذه تحت سقف العدوان الإسرائيلي، في وقت يناقش مجلس الوزراء مسألة حصرية السلاح بيد الدولة تحت ضغط أميركي.

ودعا الشيخ قاسم الدولة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها في وقف العدوان الإسرائيلي، والبدء الفوري بإعادة الإعمار، رغم الضغوط الأميركية والعراقيل التمويلية، مشيرًا إلى أن “الإعمار استثمار اقتصادي يعيد الحياة للبنان”.

كما أكد أن اتفاق 27 تشرين الثاني بين المقاومة والدولة شكّل نموذجًا للتعاون الوطني، لكن “العدو الإسرائيلي هو من انقلب عليه”، مجددًا رفض الحزب لأي اتفاق جديد لا يضمن كرامة لبنان وقوته الدفاعية.