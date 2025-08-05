الرئيس المصري: مصر لن تكون بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني

فلسطين اليوم

جدّد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، نداءه إلى العالم، والدول الأوروبية، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، للتدخّل لإيقاف الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع، وتوجّه للرأي العام العالمي بالقول إن "الوضع في قطاع غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة".

وقال الرئيس المصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفيتنامي، لوونغ كوونغ في القاهرة، إن الحرب في غزة لم تعد لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح الأسرى بل أصبحت حرباً للتجويع والإبادة وتصفية القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن "هذه الحرب هي الخامسة التي تقف فيها مصر بدور إيجابي فاعل"، مؤكدّاً أن القاهرة تسعى لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأضاف الرئيس المصري، "معبر رفح لم يُغلق، وقد تمّ تدميره 4 مرّات من الجانب الفلسطيني"، لافتاً إلى أنّ "أكثر من 70% من المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى قطاع غزة مصرية".

وشدد على أن "الادعاء بمشاركة ‎مصر في حصار ‎قطاع غزة إفلاس، وهناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات في الأراضي المصرية مستعدّة للدخول".

كما أكد أنّ بلاده لن تكون بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني.