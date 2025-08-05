فرنسا تُعقب على اقتحام بن غفير للحرم المقدسي

فلسطين اليوم

أدان الناطق باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الحرم القدسي أمس، منتهكا الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدّسة في القدس.

‎وقال في بيان له: "إن ذلك يقوّض انتهاك الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف الذي بات منهجيًا في القدس، الجهود الدولية الممهدة لتنفيذ حل الدولتين بوصفه الحل الوحيد لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين المشروعة إلى العيش بسلام وأما".. على حد قوله.

‎وذكّرت فرنسا بضرورة الحفاظ على الوضع القائم تاريخيًا في الأماكن المقدّسة في القدس، مشددة على أهمية الدور الخاص الذي تضطلع به الأردن في هذا الصدد.