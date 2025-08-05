الاحتلال يهدم خزان مياه ويستولي على خيمة سكن ومولد كهرباء شرق طوباس

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، خزان مياه، واستولت على خيمة سكن ومولد كهرباء، ودمرت خطا ناقلا للمياه شرق طوباس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال هدم خزان مياه معدني سعة 1000 كوب، للمزارع عنان أحمد إبراهيم دراغمة في منطقة الصافح شرق طوباس، كما دمر خطا ناقلا للمياه بطول 800 متر للمواطن رائد حمدان دراغمة.

وفي سياق متصل، اقتحم الاحتلال تجمع يرزا شرق طوباس، واستولى على خيمة سكن ومحتوياتها، للمواطن محمد علي جميل ابراهيم.

وقال بشارات إن الاحتلال استولى على مولد كهرباء يعود لمجلس قروي يرزا.

وكان الاحتلال هدم، في وقت سابق من اليوم، مدرسة قيد الانشاء في قرية العقبة شرق طوباس.