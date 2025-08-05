الدوري السعودي يقترب من نادي "المليار يورو"

فلسطين اليوم

بات الدوري السعودي للمحترفين على خطوات من تحقيق إنجاز مالي غير مسبوق حيث بلغت قيمته السوقية الإجمالية 942.35 مليون يورو، حسب آخر تحديث صادر عن موقع "ترانسفير ماركت".

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، لم يتبق سوى 57.65 مليون يورو ليتجاوز الدوري السعودي حاجز المليار يورو، وهو ما سيضعه بين أعلى الدوريات قيمة في العالم، إلى جانب دوريات النخبة الأوروبية.

ويضم الموسم الحالي من دوري روشن للمحترفين 497 لاعباً موزعين على 18 نادياً، من بينهم 140 لاعباً أجنبياً يشكلون 28.2% من إجمالي عدد اللاعبين.

ويبلغ متوسط أعمار اللاعبين 26.5 عامًا، بينما تُقدَّر القيمة السوقية المتوسطة لكل لاعب بـ 1.9 مليون يورو.

الهلال يحتفظ بصدارة الأندية الأعلى قيمة سوقية بـ 191.18 مليون يورو.

يليه النصر بـ 139.89 مليون يورو.

ثم الأهلي ثالثا بـ 124.78 مليون يورو.

وفي مفاجأة بارزة، حل القادسية في المركز الرابع بقيمة 113.63 مليون يورو، متفوقا على الاتحاد الذي جاء خامسا بـ 95.06 مليون يورو.

المراكز من السادس إلى العاشر:

نيوم – 63.70 مليون يورو

الشباب – 32.53 مليون يورو

الاتفاق – 32.35 مليون يورو

الفتح – 16.83 مليون يورو

الفيحاء – 12.21 مليون يورو.