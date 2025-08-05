شهداء وإصابات من منتظري المساعدات جنوب وشمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، في قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال غرب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن القصف استهدف منتظري المساعدات الإنسانية في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة.

واستشهد 7 مواطنين من منتظري المساعدات قرب محور موراج جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد 6 مواطنين في قصف مجموعة من المواطنين في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية، استشهاد 31 مواطنا بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 14 من طالبي المساعدات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 61,020 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 150,671 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.